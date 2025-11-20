Южнокорейский депутат потребовал защитить игроков от буллинга после травли Gumayusi

Депутат Национального собрания Республики Корея Чон Ён Ги призвал киберспортивные организации, платформы и государство принять меры против кибербуллинга в отношении бывшего бот-лейнера T1 по League of Legends Ли Gumayusi Мин Хёнга, ставшего жертвой организованной травли со стороны группы T1 gal.

Gumayusi покинул T1 в ноябре 2025 года после серии неудачных выступлений на LCK Cup, где был переведён на скамейку запасных. Его место в основном составе занял Ким Smash Ён Чан. Решение вызвало бурную реакцию как со стороны фанатов Gumayusi, так и со стороны T1 gal — группы, созданной летом 2024 года на корейском форуме DC Inside. Участники T1 gal на протяжении более года систематически преследовали игрока, в том числе распространяли угрозы физической расправы.

Несмотря на победу Gumayusi в составе T1 на Worlds — 2025 и получение им MVP, травля не прекратилась. По мнению Чон Ён Ги, это свидетельствует о том, что T1 gal не интересует успех команды — их цель заключается исключительно в уничтожении репутации игрока, который уже покинул состав.

Чон Ён Ги предложил трёхуровневый план действий:

Для KeSPA, Riot Korea и клубов — немедленно внедрить механизмы защиты игроков, особенно несовершеннолетних;

Для платформ (включая DC Inside) — усилить модерацию и нести ответственность за размещение заведомо вредоносного контента;

Для правительства и парламента — ужесточить уголовную ответственность за клевету и оскорбления, а также увеличить размер гражданской компенсации.

Депутат, известный инициативами по борьбе с онлайн-травлей с 2020 года, заявил, что случай Gumayusi не единичный, все киберспортсмены заслуживают безопасной среды.