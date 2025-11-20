Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Южнокорейский депутат потребовал защитить игроков от буллинга после травли Gumayusi

Южнокорейский депутат потребовал защитить игроков от буллинга после травли Gumayusi
Gumayusi на Worlds 2022
Аудио-версия:
Комментарии

Депутат Национального собрания Республики Корея Чон Ён Ги призвал киберспортивные организации, платформы и государство принять меры против кибербуллинга в отношении бывшего бот-лейнера T1 по League of Legends Ли Gumayusi Мин Хёнга, ставшего жертвой организованной травли со стороны группы T1 gal.

Gumayusi покинул T1 в ноябре 2025 года после серии неудачных выступлений на LCK Cup, где был переведён на скамейку запасных. Его место в основном составе занял Ким Smash Ён Чан. Решение вызвало бурную реакцию как со стороны фанатов Gumayusi, так и со стороны T1 gal — группы, созданной летом 2024 года на корейском форуме DC Inside. Участники T1 gal на протяжении более года систематически преследовали игрока, в том числе распространяли угрозы физической расправы.

Несмотря на победу Gumayusi в составе T1 на Worlds — 2025 и получение им MVP, травля не прекратилась. По мнению Чон Ён Ги, это свидетельствует о том, что T1 gal не интересует успех команды — их цель заключается исключительно в уничтожении репутации игрока, который уже покинул состав.

Чон Ён Ги предложил трёхуровневый план действий:

  • Для KeSPA, Riot Korea и клубов — немедленно внедрить механизмы защиты игроков, особенно несовершеннолетних;
  • Для платформ (включая DC Inside) — усилить модерацию и нести ответственность за размещение заведомо вредоносного контента;
  • Для правительства и парламента — ужесточить уголовную ответственность за клевету и оскорбления, а также увеличить размер гражданской компенсации.

Депутат, известный инициативами по борьбе с онлайн-травлей с 2020 года, заявил, что случай Gumayusi не единичный, все киберспортсмены заслуживают безопасной среды.

Материалы по теме
Gumayusi перейдёт в состав Hanwha Life Esports по LoL — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android