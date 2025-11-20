Скидки
Вин Дизель добился отмены исков по обвинению в изнасиловании на съёмках «Форсажа 5»

Вин Дизель добился отмены исков по обвинению в изнасиловании на съёмках «Форсажа 5»
Суд отклонил иск по обвинению звезды серии фильмов «Форсаж» Вина Дизеля в изнасиловании. Заседание состоялось 13 ноября в Лос-Анджелесе.

Ранее судья отклонил четыре иска от бывшей ассистентки актёра Асты Йонассон, ссылаясь на истечение срока давности. Теперь же суд отменил остальные шесть исков, так как предполагаемое происшествие случилось в Атланте, а потому не может быть рассмотрено в Калифорнии.

Адвокат Вина Дизеля, отрицая обвинения, поблагодарил суд за прекращение исков. В то же время защитники девушки заявили, что попытаются оспорить решение.

Впервые Аста Йонассон подала в суд на Вина Дизеля в 2023 году. Она обвинила актёра в изнасиловании во время съёмок «Форсажа 5» в 2010 году. Девушка заявила, что спустя недолгое время после происшествия ей позвонила сестра Дизеля и уволила её. Йонассон убеждена, что она лишилась работы из-за сопротивления воли артиста, а все 13 лет с момента происшествия боялась подать в суд из-за его авторитета.

О будущем серии «Форсаж»:
Вин Дизель намекнул на съёмки «Форсажа 11» в 2025 году
