Пикемы к StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2 от киберспортсменов и стримеров

Уже 24 ноября стартует открывающая стадия StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2. На сервер выйдут FaZe Clan, PARIVISION, B8 и другие коллективы, чтобы побороться за путёвки во второй этап турнира. Здесь вы сможете увидеть прогнозы профессиональных игроков и популярных контент-мейкеров на результаты стартовых матчей мэйджора в Будапеште. Пикемы были собраны в телеграм-канале CS2NEWS.

Прогнозы для первого этапа StarLadder Budapest Major — 2025 необходимо сделать до 24 ноября, 12:00 мск, именно тогда начнутся первые встречи, после чего изменить пикемы будет уже нельзя.

Выборы игроков и создателей контента на StarLadder Budapest Major 2025:

ohnePixel

Стример ohnePixel Фото: ohnePixel

RachelR

Стример RachelR Фото: RachelR

magixx

Борис magixx Воробьев — киберспортсмен Фото: magixx

Shoke и Pixel

Блогер и аналитик: Shoke и Pixel Фото: Shoke

ceh9

Аналитик ceh9 Фото: ceh9

Такими получились пикемы медийных личностей. Мы можем наблюдать закономерность, что все выбирают FaZe Clan и Legacy как команды, которые пройдут дальше, а RED Canids почти во всех прогнозах вылетает.