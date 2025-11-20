Пикемы к StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2 от киберспортсменов и стримеров

Уже 24 ноября стартует открывающая стадия StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2. На сервер выйдут FaZe Clan, PARIVISION, B8 и другие коллективы, чтобы побороться за путёвки во второй этап турнира. Здесь вы сможете увидеть прогнозы профессиональных игроков и популярных контент-мейкеров на результаты стартовых матчей мэйджора в Будапеште. Пикемы были собраны в телеграм-канале CS2NEWS.
Прогнозы для первого этапа StarLadder Budapest Major — 2025 необходимо сделать до 24 ноября, 12:00 мск, именно тогда начнутся первые встречи, после чего изменить пикемы будет уже нельзя.
Выборы игроков и создателей контента на StarLadder Budapest Major 2025:
ohnePixel
ohnePixel
ohnePixel
RachelR
RachelR
RachelR
magixx
magixx
magixx
Shoke и Pixel
Shoke и Pixel
Shoke
ceh9
ceh9
ceh9
Такими получились пикемы медийных личностей. Мы можем наблюдать закономерность, что все выбирают FaZe Clan и Legacy как команды, которые пройдут дальше, а RED Canids почти во всех прогнозах вылетает.