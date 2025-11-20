Дункан и Эгг — на новом кадре сериала «Рыцарь семи королевств» по «Игре престолов»

Издание Empire представило яркий кадр из сериала «Рыцарь семи королевств» по «Игре престолов». На нём изображены главные герои шоу — Дункан и Эгг.

Фото: Empire/HBO

Сериал основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов».

Первый сезон «Рыцаря семи королевств» выйдет 18 января 2026 года. В него войдёт шесть серий. Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дункана, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга. Сейчас в HBO уже работают над продолжением сериала.