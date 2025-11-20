Скидки
Первый трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» — выход в России осенью 2026 года

Компания Lionsgate представила первый трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Картина по знаменитой франшизе официально выйдет в России 19 ноября 2026 года — за день до мировой премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале LionsgateMovies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Фильм, как и прошлые картины саги, будет основан на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу в середине марта. «Рассвет Жатвы» выступит приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, его в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.

Главные роли исполнят Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление») и Джесси Племонс («Падение империи»). Основного антагониста воплотит на экране Рэйф Файнс («Отель «Гранд Будапешт»). Режиссёром выступит Фрэнсис Лоуренс — автор фильма «Константин» и предыдущих частей «Голодных игр».

