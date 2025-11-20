Российские PARIVISION и Team Spirit стартовали в плей-офф Wallachia Season 6 Dota с побед

PARIVISION и Team Spirit удачно открыли стадию плей-офф на PGL Wallachia Season 6 по Dota 2, оформив важные победы и обеспечив себе места в следующем раунде.

PARIVISION в дебютном матче плей-офф одолела MOUZ со счётом 2:1, уверенно закрыв серию формата best-of-3 и продвинувшись в полуфинал верхней сетки.

Team Spirit, в свою очередь, встретилась с HEROIC в четвертьфинале верхней сетки и без особых трудностей выиграла серию 2:0. Коллектив Магомеда Collapse Халилова прошёл в полуфинал, тогда как состав Адриана Wisper Доблеса отправился в нижнюю сетку. Там HEROIC сыграет с MOUZ 21 ноября в 11:00 по мск.

В следующем раунде плей-офф PARIVISION и Team Spirit сразятся между собой за выход в финал верхней сетки, что обещает стать одним из ключевых матчей турнира.

PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября в Бухаресте, Румыния. Команды борются за призовой фонд в $ 1 млн.