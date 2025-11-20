Сборы фильма «Горыныч» с Александром Петровым превысили 1,4 млрд рублей

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

20 ноября сборы фильма «Горыныч» превысили 1,4 млрд рублей. На достижение этой отметки ленте потребовался почти месяц — премьера состоялась 23 октября. Фэнтези с Александром Петровым постепенно завершает своё выступление в российском прокате.

Фото: ЕАИС

Сейчас «Горыныч» занимает шестую строчку в списке самых кассовых российских фильмов 2025 года. Лента вплотную подобралась к военной драме «Август» с Сергеем Безруковым.

Самые кассовые российские фильмы 2025 года

«Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича» — 3,3 млрд рублей. «Финист: Первый богатырь» — 2,7 млрд рублей. «Пророк: История Александра Пушкина» — 1,6 млрд рублей. «Батя 2: Дед» — 1,59 млрд рублей. «Август» — 1,46 млрд рублей «Горыныч» — 1,4 млрд рублей.

Сюжет «Горыныча» рассказывает о лейтенанте ВМФ Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Лёше не только предстоит подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество, излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и встретиться с принцессой Марусей.

Главные роли в сказке сыграли Александр Петров («Лёд 3»), Виктория Агалакова («Эпидемия»), Александр Робак («Географ глобус пропил»), Сергей Маковецкий («Брат 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Дмитрий Хонин («Кислород»).