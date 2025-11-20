«FL4MUS почти в OG». OverDrive — о возможном подписании в CS 2

Российский рифлер Тимур FL4MUS Марьев, по информации инсайдера Алексея OverDrive Бирюкова, находится в шаге от перехода в европейскую организацию OG по CS 2. Как утверждает источник, переговоры между сторонами уже близки к завершению:

FL4MUS почти в OG! Осталось договориться!

Сообщение OverDrive подтверждает и то, что слухи о возможном трансфере FL4MUS циркулируют не впервые. Ранее о нём говорил и инсайдер Владислав harumi Радвилович.

На данный момент Марьев числится в резерве Virtus.pro. Игрок покинул стартовый состав после провального выступления команды на BLAST.tv Austin Major — 2025, где «медведи» не смогли пробиться в плей-офф.

OG продолжает перестройку состава: недавно к команде присоединился Каспер cadiaN Мёллер, заняв место Кристофера Chr1zN Сторгаарда. В ростере остаётся лишь одна свободная позиция. Судя по слухам, именно FL4MUS является главным претендентом на неё.

Текущий состав OG:

Олле spooke Грюндстрём (Швеция);

Адам adamb Ангстрем (Швеция);

Рафаэль arrozdoce Винг (Португалия);

Каспер cadiaN Мёллер (Дания).