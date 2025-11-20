Скидки
Сериал «Задание» от автора «Мейр из Исттауна» получит второй сезон

Сериал «Задание» от автора «Мейр из Исттауна» получит второй сезон
Компания HBO продлила популярный детективный сериал «Задание». Дата выхода продолжения проекта пока неизвестна.

Сюжет проекта посвящён агенту ФБР по имени Томас Брэндис. Его главной задачей становится поимка Робби Прендергаста — грабителя наркопритонов, который работает простым мусорщиком и пытается заботиться о своей семье.

Главные роли в «Задании» сыграли Марк Руффало («Мстители»), Том Пелфри («Манк») и Эмилия Джонс («Один день»). Автором картины выступил Брэда Ингелсби — создатель сериала «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет. Всего в первый сезон вошло семь эпизодов, которые высоко оценили зрители. На агрегаторе IMDb «Задание» получило 8 баллов из 10.

