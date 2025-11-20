Скидки
Сериал «Дом Дракона» продлили на четвёртый сезон — выход в 2028 году

Компания HBO продлила сериал «Дом Дракона» на четвёртый сезон. Продолжение приквела «Игры престолов» выйдет в 2028 году.

В издании Deadline отметили, что HBO не назвала четвёртый сезон финальным, несмотря на раннее заявление шоураннера Райана Кондала о завершении шоу. По данным СМИ, автор всё ещё пишет сценарий продолжения, потому проект вполне могут продлить на пятый сезон.

Сюжет «Дома Дракона» разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов». В проекте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Первые два сезона высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8,3 балла из 10. Премьера третьего сезона состоится летом 2026 года.

О другом приквеле «Игры престолов»:
Фото
Дункан и Эгг — на новом кадре сериала «Рыцарь семи королевств» по «Игре престолов»
