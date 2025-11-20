Скидки
Первые кадры третьего сезона «Дома Дракона» — старт летом 2026 года

Первые кадры третьего сезона «Дома Дракона» — старт летом 2026 года
Комментарии

Компания HBO представила первые кадры третьего сезона сериала «Дом Дракона». На них представлены Рейенира, которая держит в руках корону и Деймон, сражающийся в бою.

Картина повествует о событиях, которые разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В проекте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. В третьем сезоне авторы покажут масштабную битву при Глотке, в которой также будут сражаться драконы.

Фото: HBO

Фото: HBO

Третий сезон «Дома Дракона» стартует летом 2026 года. Главные роли вновь сыграют Мэтт Смит («Доктор Кто»), Эмма Д’Арси («Роман служанки») и Оливия Кук («Первому игроку приготовиться»). Проект также официально продлён на четвёртый сезон, премьера состоится в 2026 году.

