Сериал «Фонари» в духе «Настоящего детектива» выйдет летом 2026 года

Сериал «Фонари» в духе «Настоящего детектива» выйдет летом 2026 года
Компания HBO сообщила о дате выхода супергеройского сериала «Фонари». Новый проект киновселенной DC стартует в конце лета 2026 года.

Лента расскажет о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей, расследующих некое убийство в США. Авторы заявляли, что шоу по духу будет напоминать знаменитого «Настоящего детектива».

Главные роли в «Фонарях» сыграли Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»), Аарон Пьер («Гений») и Нэйтан Филлион («Супермен»). Производством сериала занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Деймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).

