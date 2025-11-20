Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игры Биста, 2 сезон (2026): дата выхода, где смотреть в хорошем качестве

Второй сезон реалити-шоу «Игры Биста» от блогера MrBeast стартует 7 января
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Amazon раскрыла дату выхода второго сезона реалити-шоу «Игры Биста» от знаменитого блогера MrBeast. Премьера продолжения состоится 7 января 2026 года на стриминговом сервисе Prime Video. В этот день выйдет три эпизода, а остальные семь будут выпускать раз в неделю.

«Игры Биста» — это один из крупнейших проектов блогера MrBeast. Реалити-шоу описывают как вариацию «Игры в кальмара», где около 500 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн, проходя сложные испытания. Первый сезон шоу вышел зимой 2024 года и стал большим хитом для стриминга.

Съёмки второго сезона завершились в августе 2025 года. Джимми MrBeast Дональдсон заявлял, что в продолжении сразятся умнейшие и сильнейшие люди планеты за всё тот же приз в $ 5 млн.

MrBeast попросил Netflix снять сериал по аниме:
Блогер MrBeast попросил у Netflix снять сериал по «Наруто» в духе «Ван Писа»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android