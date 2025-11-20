Скидки
Сборы «Иллюзии обмана 3» превысили 750 млн рублей

20 ноября сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли отметки в 750 млн рублей. Это произошло на восьмой день проката, голливудская картина продолжает лидировать в российских чартах с большим отрывом. По текущим темпам сборов лента может достигнуть 1 млрд рублей уже в ближайшие выходные.

Фото: ЕАИС

Сейчас Россия занимает вторую строчку по сборам ленты — больше боевик заработал только в США с показателем в $ 25 млн.

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир.

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).

