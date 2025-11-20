Скидки
Большой трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл» — выход в России 22 января

Большой трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл» — выход в России 22 января
Компания Konami выпустила большой трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Картина официально выйдет в России 22 января 2026 года — за день до мировой премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале ONE Media. Права на видео принадлежат Konami.

Сюжет ленты основан на второй части видеоигровой серии Silent Hill. В центре повествования — мужчина Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл, чтобы найти свою жену Мэри. Там он столкнётся с пугающими существами и переживёт жуткие события.

Главные роли в картине сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Режиссёром выступил Кристоф Ган — автор культового фильма «Сайлент Хилл».

