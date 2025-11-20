Скидки
Большой трейлер мультфильма «Прыгуны» с Мэрил Стрип — выход в марте 2026 года

Студия Pixar представила большой трейлер мультфильма «Прыгуны». Анимационная лента про приключения бобров выйдет в кино 6 марта 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Картина расскажет об учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.

Главных героев в мультфильме озвучили Джон Хэмм («Безумцы»), Дэйв Франко («Иллюзия обмана 3»), Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada») и Бобби Мойнахан («Университет монстров»). Режиссёром «Прыгунов» выступила Дэниэл Чонг — автор картины «Вся правда о медведях: Фильм».

Новости. Чемп.Play
