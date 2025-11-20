Скидки
Авторы сериала «Гарри Поттер» уже пишут сценарий второго сезона

Авторы сериала «Гарри Поттер» уже пишут сценарий второго сезона
Глава холдинга HBO Кейси Блойс поделился новыми деталями сериала «Гарри Поттер». По словам топ-менеджера, авторы уже начали работу над вторым сезоном проекта, хотя съёмки первого сезона ещё не закончились.

Блойс отметил, что таким образом создатели значительно сократят время между сезонами — это необходимо, чтобы юные актёры не успели перерасти своих книжных персонажей. Кроме того, небольшому перерыву будут рады и зрители, которые смотрели киносагу с Дэниелом Рэдклиффом практически ежегодно.

Мы уже пишем сценарий для второго сезона «Гарри Поттера». Не знаю, будет ли это в духе «завершили съёмки одного сезона в пятницу и начали съёмки другого в понедельник» — между ними точно будет перерыв. Но мы сделаем всё возможное, чтобы между сезонами не было большого разрыва — для детей-актёров, конечно, но и для зрителей. Это большое шоу, много спецэффектов, огромные масштабы. Но мы сделаем всё, что сможем.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг.

