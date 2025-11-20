Скидки
Evelone объявил, кому достанутся русскоязычные права на каст Budapest Major 2025 по CS 2

Evelone объявил, кому достанутся русскоязычные права на каст Budapest Major 2025 по CS 2
Стример Вадим Evelone Козаков раскрыл, кто вместе с ним будет вести официальный русскоязычный каст StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2. К основному пулу трансляторов присоединятся Роман mokrivskyi Мокривский и Максим shadowkek Павлов:

Полноценные права на трансляцию я точно выдам Роме Мокривскому и Максиму shadowkek.

Ранее он заявлял, что ни один стример не получит русскоязычные права на освещение турнира, но отдельно выделил shadowkek, перед которым чувствует личное обязательство.

Напомним, в октябре Evelone официально стал обладателем русскоязычных прав на освещение предстоящего мэйджора. Остальные детали турнира организаторы раскроют ближе к его старту.

Budapest Major — 2025 пройдёт с 24 ноября по 14 декабря в столице Венгрии и соберёт зрителей на арене. За призовой фонд в $1,25 млн сразятся, среди прочих, Team Spirit, NAVI и FURIA Esports, а Team Vitality приедет на турнир в статусе действующего чемпиона мира.

