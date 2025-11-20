Расписание второго дня плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Второй день плей-офф PGL Wallachia Season 6 обещает стать одним из самых насыщенных на турнире — сразу шесть команд вступят в борьбу за выживание и за выход в финал верхней сетки. После напряжённого стартового дня сформировалась сетка на 21 ноября, и теперь зрителей ждут сразу четыре серии — две в верхней сетке и две в нижней сетке.
Верхняя сетка — полуфиналы
- 17:00. PARIVISION - Team Spirit;
- 20:00. — OG vs Liquid.
Нижняя сетка — матчи на вылет
- 11:00. — MOUZ — HEROIC;
- 14:00. — BetBoom Team — Tundra.
Второй день станет критическим для сразу четырёх коллективов, а также определятся пары, которые приблизятся к борьбе за гранд-финал.
