Расписание второго дня плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

Расписание второго дня плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Второй день плей-офф PGL Wallachia Season 6 обещает стать одним из самых насыщенных на турнире — сразу шесть команд вступят в борьбу за выживание и за выход в финал верхней сетки. После напряжённого стартового дня сформировалась сетка на 21 ноября, и теперь зрителей ждут сразу четыре серии — две в верхней сетке и две в нижней сетке.

Верхняя сетка — полуфиналы

  • 17:00. PARIVISIONTeam Spirit;
  • 20:00. — OG vs Liquid.

Нижняя сетка — матчи на вылет

  • 11:00. — MOUZ — HEROIC;
  • 14:00. — BetBoom Team — Tundra.

Второй день станет критическим для сразу четырёх коллективов, а также определятся пары, которые приблизятся к борьбе за гранд-финал.

