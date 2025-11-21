Скидки
Появился новый отрывок пятого сезона «Очень странных дел»

Появился новый отрывок пятого сезона «Очень странных дел»
Netflix опубликовал новый отрывок из пятого сезона «Очень странных дел». На нём можно увидеть, как Одиннадцатая тренируется, чтобы сделать себя сильнее и выносливее.

Отрывок

Видео доступно на YouTube-канале Netflix India. Права на видено принадлежат Netflix.

Сюжет финального сезона «Очень странных дел» продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.

Пятый сезон выйдет в трёх частях — первую половину сезона можно будет посмотреть в ночь на 27 ноября с русскими субтитрами.

