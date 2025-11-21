Скидки
Третий сезон мультсериала «Первобытный» стартует 11 января 2026 года

Новые серии мультсериала «Первобытный» Генндия Тартаковского стартуют 11 января на Adult Swim и 12 января на HBO Max. Вместе с этим авторы шоу показали его новые кадры с главным героем.

Свежие кадры

Фото: Adult Swim

Фото: Adult Swim

Фото: Adult Swim

Фото: Adult Swim

Фото: Adult Swim

Фото: Adult Swim

«Первобытный» — анимационный сериал, первый сезон которого вышел в 2019 году, а продолжение выпустили в 2022-м. Проект получил высокие оценки критиков и зрителей.

Мультсериал повествует о первобытном человеке, который обнаруживает, что его семью растерзали дикие динозавры. После этого он встречает на своём пути самку тираннозавра и решает убить её, но видит, что она защищает своих детёнышей. С этого момента человек и зверь начинают путешествовать вместе.

