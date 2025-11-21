Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эдгертоном в главной роли

Netflix опубликовал финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эдгертоном в главной роли. В ролике вновь показали главного героя и события из его жизни.

Финальный трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина представляет из себя экранизацию одноимённого романа Дениса Джонсона. Сюжет повествует о жизни Роберта Греньера — он работает лесорубом и железнодорожником в Америке начала ХХ века. Герою предстоит пережить перемены, которые происходят в его стране.

Режиссёром выступил Клинт Бентли — сценарист фильма «Синг-Синг». Премьера фильма состоится сегодня днём на Netflix.