Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эдгертоном в главной роли
Поделиться
Netflix опубликовал финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эдгертоном в главной роли. В ролике вновь показали главного героя и события из его жизни.
Финальный трейлер
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Картина представляет из себя экранизацию одноимённого романа Дениса Джонсона. Сюжет повествует о жизни Роберта Греньера — он работает лесорубом и железнодорожником в Америке начала ХХ века. Герою предстоит пережить перемены, которые происходят в его стране.
Режиссёром выступил Клинт Бентли — сценарист фильма «Синг-Синг». Премьера фильма состоится сегодня днём на Netflix.
Комментарии
- 21 ноября 2025
-
08:39
-
08:10
-
07:32
-
07:01
-
06:53
-
00:57
- 20 ноября 2025
-
22:24
-
22:13
-
21:49
-
20:57
-
20:49
-
20:26
-
20:15
-
20:08
-
19:49
-
19:17
-
19:14
-
18:49
-
18:46
-
18:29
-
18:29
-
18:16
-
17:50
-
17:10
-
16:50
-
16:38
-
16:26
-
16:08
-
15:53
-
15:17
-
14:42
-
14:25
-
14:01
-
13:55
-
13:40