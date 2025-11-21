Скидки
«Из многих» показал самый крупный старт среди драматических сериалов в Apple TV

«Из многих» показал самый крупный старт среди драматических сериалов в Apple TV
Сериал «Из многих» от создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана стал самым крупным драматическим сериалом в истории сервиса Apple TV.

Проект стартовал с 6,4 млн часов просмотра за первую неделю после своего выхода в США. Рейтинг Nielsen Streaming Content Ratings подтвердил, что первые два эпизода драматического сериала были самыми просматриваемыми за премьерные выходные.

Также появились неподтверждённые данные о том, что приложение Apple TV зависало из-за высокого спроса после того, как на платформе были опубликованы первые два эпизода «Из многих».

Шоу рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. В главной роли снялась Рэй Сихорн.

