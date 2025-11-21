Продажи файтинга Street Fighter 6 достигли 6 млн копий

Capcom объявила, что продажи файтинга Street Fighter 6 перевалили за 6 млн копий. Это удалось достичь почти за 2,5 года существования тайтла.

Поздравительный арт от разработчиков

Фото: Capcom

Street Fighter 6 полюбилась геймерам и критикам. В игре представлены три основных игровых режима: Fighting Ground, World Tour и Battle Hub. Первый содержит локальные и сетевые бои, а также тренировочный и аркадный режимы, в которых геймплей 2D-файтинга схож с предыдущими играми серии. World Tour — это однопользовательский сюжетный режим, а Battle Hub — режим сетевого лобби.

Игра доступна на PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.