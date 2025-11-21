Скидки
Чедвик Боузман посмертно получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде

Чедвик Боузман посмертно получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде
Актёр Чедвик Боузман, известный по роли Чёрной пантеры, ушёл из жизни 28 августа 2020 года. На днях он посмертно получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде.

На мероприятии в честь установки звезды были друзья и родные Чедвика, включая Виолу Дэвис, сыгравшую с актёром в фильме «Ма Рейни: Мать блюза», и Райана Куглера, режиссёра обоих частей «Чёрной пантеры». Ещё церемонию посетили вдова Боузмана, Тейлор Симона Ледвард Боузмана, а также Майкл Б. Джордан и Летиша Райт, а ещё генеральный директор Disney Боб Айгер.

За свою 20-летнюю карьеру Боузман получил множество наград, но наибольшую известность ему принесла роль Т’Чаллы, первого чернокожего супергероя, сыгравшего главную роль в фильме кинематографической вселенной Marvel.

