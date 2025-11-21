Скидки
В WhatsApp обновили раздел «Информация», сделав его более функциональным

Создатели WhatsApp в официальном блоге мессенджера представили его новое обновление. Апдейт изменил раздел «Информация», как можно увидеть на изображении ниже.

Фото: WhatsApp

Раздел «Информация» теперь будет легче заметить в верхней части индивидуальных чатов и в вашем профиле. Теперь можно ответить на информацию о человеке прямо в чате, нажав на нее. По умолчанию статус «Информация» отображается в течение суток, однако вы можете увеличить или сократить срок его действия.

Пользователи сами решают, кто может видеть их информацию: только ваши контакты или все пользователи. Функция станет доступна всем пользователям мобильных устройств на этой неделе.

