Брендан Фрейзер мечтал сняться в новой «Мумии» последние 20 лет — это осуществится

Актёр Брендан Фрейзер фактически, что снимется в новой части «Мумии», слухи об этом ходили уже давно. По словам Фрейзера, он ждал этой возможности 20 лет.

Звезда подчеркнул, что сейчас как раз настало время, когда можно дать фанатам желаемое и порадовать их.

Тот фильм, который я хотел снять, уже на подходе. И я ждал этого звонка 20 лет. Иногда про это забывали, иногда про новую часть вновь говорили. Но сейчас пришла пора порадовать поклонников.

Оригинальная «Мумия» вышла в 1999 году и получила восторженные отзывы от зрителей. Лента запустила карьеру Брендана Фрейзера, который вернулся во второй и третьей частях.