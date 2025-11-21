Ремейк Silent Hill 2 втихую вышел на Xbox Series
Konami втихую выпустила ремейк Silent Hill 2 на Xbox Series. Игра уже доступна в магазине Xbox, притом её начали продавать сразу по скидке в 50%.
А ещё в продаже появился бандл из Silent Hill 2 и Silent Hill f, который тоже продают сразу по скидке — она составила 20%. Временная акция доступна во всех регионах.
Ремейк Silent Hill 2 вышел в октябре 2024 года на PS5 и ПК. Игра в точности воссоздаёт оригинал в плане сюжета и атмосферы, но она улучшена благодаря современной графике, переработанному управлению (вид в ней от третьго лица) и многому другому.
Тайтл получил высокие оценки критиков и игроков, его называли отличным ремейком, в котором удалось передать дух оригинала.
