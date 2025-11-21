Фильм «Черепашки-ниндзя: Последний ронин» заморозили, его должен был снять Илья Найшуллер
По данным издания The Hollywood Reporter, Paramount Pictures заморозила фильм «Черепашки-ниндзя: Последний ронин», который, к слову, фанаты очень сильно ждали. Как выяснилось, ленту должен был снять российский режиссёр Илья Найшуллер, известный по «Хардкору» и «Никто».
Причина, по которой ленту отменили, заключается в её сути — это был бы взрослый и кровавый фильм, а возвращать франшизу про дружелюбных Черепашек-ниндзя именно таким образом не хотели.
Зато Paramount анонсировала новую часть франшизы, которую снимут с живыми актёрами. Последний такой фильм вышел в 2016 году (это был сиквел картины 2014 года). Подробности сюжета пока не раскрывают.
