Для Mafia: The Old Country вышел большой апдейт с прогулками по Сицилии и новым контентом

Студия Hangar 13 выпустила большое обновление Free Ride для Mafia: The Old Country. Оно уже доступно для всех владельцев игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Mafia Game. Права на видео принадлежат 2K Games.

Так, вместе с апдейтом в новую «Мафию» добавили режим «Прогулка», где игроки могут свободно исследовать Сицилию без ограничений и даже участвовать в некоторых мини-играх. В экшен также добавили режим от первого лица — его можно включить во время поездок.

Также в The Old Country появился классический уровень сложности в духе оригинальной «Мафии», чёрно-белый режим экрана «Сицилийское кино», фоторежим с несколькими фильтрами, более 16 новых костюмов, новое оружие и автомобили.