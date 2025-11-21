Драма «Сны поездов» с Джоэлом Эдгертоном и Фелисити Джонс вышла на Netflix
Сегодня на Netflix состоялась премьера драматического фильма «Сны поездов» с Джоэлом Эдгертоном и Фелисити Джонс в главных ролях.
Картина представляет собой экранизацию одноимённого романа Дениса Джонсона. Сюжет повествует о жизни Роберта Греньера — он работает лесорубом и железнодорожником в Америке начала ХХ века. Герою предстоит пережить перемены, которые происходят в его стране, и встретиться с ними лицом к лицу.
Режиссёром драматической картины выступил Клинт Бентли — сценарист фильма «Синг-Синг».
Трейлер фильма «Сны поездов»
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
