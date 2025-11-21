Скидки
Вышел восьмой эпизод сериала «Как приручить лису» — первый сезон завершён

21 ноября состоялась премьера восьмого эпизода сериала «Как приручить лису». Детективное шоу подошло к концу спустя полтора месяца трансляции в онлайн-кинотеатре Okko.

Сюжет сериала рассказывает историю зоопсихолога, который спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Постепенно мужчина выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.

Главные роли в проекте исполнили Кирилл Кяро («Далёкие близкие»), Максим Стоянов («Гив ми либерти»), Таисья Калинина («Один маленький ночной секрет»), Ксения Кутепова («Танец Дели») и другие актёры. Шоураннером выступила Юлиана Закревская («Душегубы»).

