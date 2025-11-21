Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag выйдет в марте 2026 года — СМИ

Ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag выйдет в марте 2026 года — СМИ
Комментарии

Авторитетное издание Insider Gaming поделилось новыми деталями ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag — новой версии культовой пиратской игры. По данным журналистов, проект поступит в продажу до завершения текущего финансового года — до 31 марта 2026 года.

В издании обратили внимание на недавний финансовый отчёт Ubisoft, в котором компания подтвердила релиз неанонсированной игры в ближайшие четыре месяца — ей и станет ремейк «Чёрного флага». Ожидается, что релиз состоится на неделе с 23 по 27 марта.

О существовании ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag инсайдеры сообщали на протяжении последних лет. По их данным, новая версия пиратского экшена будет похожа на RPG-трилогию с новыми активностями и боевой системой.

Материалы по теме
Похожа на RPG-трилогию: первые детали ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android