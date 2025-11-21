Ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag выйдет в марте 2026 года — СМИ

Авторитетное издание Insider Gaming поделилось новыми деталями ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag — новой версии культовой пиратской игры. По данным журналистов, проект поступит в продажу до завершения текущего финансового года — до 31 марта 2026 года.

В издании обратили внимание на недавний финансовый отчёт Ubisoft, в котором компания подтвердила релиз неанонсированной игры в ближайшие четыре месяца — ей и станет ремейк «Чёрного флага». Ожидается, что релиз состоится на неделе с 23 по 27 марта.

О существовании ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag инсайдеры сообщали на протяжении последних лет. По их данным, новая версия пиратского экшена будет похожа на RPG-трилогию с новыми активностями и боевой системой.