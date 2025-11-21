Скидки
Состоялась мировая премьера драмы «Семья напрокат» с Бренданом Фрейзером

Аудио-версия:
21 ноября состоялась премьера фильма «Семья напрокат». Драму с Бренданом Фрейзером уже можно посмотреть в кинотеатрах по всему миру. До России картина официально не доберётся.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Сюжет фильма посвящён актёру, который живёт и работает в Токио. Однажды он соглашается сняться в рекламе «семьи напрокат» в роли типичного американца. Но как только он приступает к работе, то осознаёт, насколько важной оказалась его роль в том, что казалось маленькой рекламой. По ходу сюжета он заводит неожиданные знакомства и открывает для себя радости, которые дарит ему его новая «семья».

Главную роль в «Семье напрокат» сыграл Брендан Фрейзер («Кит», «Мумия»). Режиссёром ленты выступила Хикари — автор японской драмы «37 секунд».

