Фестиваль киберспорта «Роснефти» установил рекорд по количеству участников

В масштабном киберфестивале уфимского и тюменского научных институтов «Роснефти» приняли участие 1200 сотрудников из 72 предприятий Компании. Это абсолютный рекорд за шесть лет проведения турнира.

На протяжении четырёх выходных дней киберспортсмены соревновались в 10 онлайн-играх, среди которых шахматы и морской бой. Также в рамках фестиваля впервые состоялись игры в жанре футбольного симулятора.

Лучшие результаты показали представители «РН-Уватнефтегаз» (шахматы), «Башнефть-Добыча» (шашки) и «Сибинтек» (морской бой).

Развитие культуры здорового образа жизни и всесторонняя поддержка спорта — важная часть деятельности «Роснефти». В соревнованиях по различным видам спорта принимают участие свыше 60 тысяч сотрудников Компании.