Альфа-тест PUBG: Black Budget — когда пройдёт, как принять участие, детали, как играть

В шутере PUBG: Black Budget в духе Escape from Tarkov пройдёт альфа-тест
Издательство Krafton анонсировало закрытый альфа-тест PUBG: Black Budget — эвакуационного шутера в духе Escape from Tarkov и Arc Raiders. Тестирование запустят на протяжении двух уикендов: с 12 по 15 декабря и с 19 по 22 декабря.

Альфа-тест пройдёт в закрытом формате в Северной Америке, Европе и Азии в том числе на русском языке. Подать заявку на тестирование уже можно на странице игры в Steam, оно пройдёт только от первого лица.

PUBG: Black Budget — хардкорный эвакуационный шутер, действие которого разворачивается на острове, который попал во временную петлю. Игроки выступают в роли профессиональных наёмников, которые отправляются на локацию в поисках таинственных артефактов, после чего они должны вернуться домой за 30 минут, не столкнувшись с постоянно сужающейся зоной.

