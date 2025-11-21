Авторы Genshin Impact анонсировали Varsapura — паранормальный экшен на Unreal Engine 5

Китайская компания Mihoyo представила свою новую игру — Varsapura. Авторы показали сразу 30 минут игрового процесса, даты выхода у экшена пока нет.

Видео доступно на YouTube-канале Varsapura. Права на видео принадлежат miHoYo.

Varsapura — экшен от третьего лица с реалистичной графикой и открытым миром. Главным героем выступает сотрудник корпорации SEAL, которая борется с паранормальными явлениями с помощью подручных средств.

Судя по ролику, игроки смогут перемещаться по большому миру на транспортных средствах, переключаться на других персонажей и общаться с NPC. Всеми деталями экшена в Mihoyo поделятся в 2026 году, сейчас студия объявила о найме сотрудников для проекта.