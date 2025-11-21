«Трогательно и душевно»: критики высоко оценили «Семью в аренду» с Бренданом Фрейзером

21 ноября состоялась мировая премьера фильма «Семья в аренду» — новой семейной драмы с Бренданом Фрейзером («Мумия») в главной роли. Критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 89% свежести.

Обозреватели хвалят ленту за душевную и трогательную атмосферу. Во многом, это заслуга Брендана Фрейзера, который подарил зрителям яркого и милого персонажа. Некоторые ругают фильм за слишком приторный сюжет, который не смог раскрыть заданные темы картины.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Семья напрокат»:

Режиссёр Хикари предлагает сходить на «Семью в аренду» с открытыми сердцем и разумом. Это невероятно трогательный фильм, который может вам понадобиться, чтобы добавить немного вдохновения в свой день.

«Семья в аренду» — это прекрасно написанная и душевная история о поиске семьи там, где вы меньше всего этого ожидаете.

В конечном счёте, «Семья напрокат» не претендует на что-то большее, чем просто добродушный, милый и маленький фильм. Но не всем же картинам быть чем-то крупным.

Чувственная игра Брендана Фрейзера задаёт тон сентиментальному фильму об одиночестве и поиске цели, одновременно исполняя терапевтические роли для реальных людей в Японии

«Семья в аренду» — слащавый фильм, полный приторных и пустых слов, не пытающийся раскрыть причины или условия одиночества.

Сюжет «Семьи в аренду» посвящён актёру, который живёт и работает в Токио. Однажды он соглашается сняться в рекламе «семьи в аренду» в роли типичного американца. Но как только он приступает к работе, то осознаёт, насколько важной оказалась его роль в том, что казалось маленькой рекламой. По ходу сюжета он заводит неожиданные знакомства и открывает для себя радости, которые дарит ему его новая «семья».