Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стрим разработчиков Genshin Impact 6.2 (Луна III) — промокоды, награды, баннеры и другие подробности

Что нужно знать про обновление 6.2 в Genshin Impact — детали со стрима «Луна 3»
Аудио-версия:
Комментарии

Студия HoYoverse представила большое обновление «Луна III» для своей игры Genshin Impact. Подробности версии 6.2 разработчики раскрыли во время прямой трансляции.

Патч Genshin Impact 6.2 выйдет 3 декабря 2025 года и продлится шесть недель (до 14 января). Предзагрузка версии станет доступна 1 декабря.

Новые персонажи

С выходом новой версии игрокам станут доступны два героя:

  • Дурин — пять звёзд редкости, элемент пиро (огонь), одноручное оружие. Мальчик-дракон из Мондштадта, который играет через пиро-реакции и имеет две версии ультимейта: одна наносит урон, вторая делает его саппортом;
  • Ягода — четыре звезды, стихия анемо (воздух), стрелковое оружие. Помогает команде через реакцию Рассеивание, может наносить дополнительный урон и лечить союзников.

Дурина можно будет получить только в эксклюзивной молитве версии, Ягода будет доступна в обоих баннерах, а с обновления 6.3 появится в «стандарте».

Фото: HoYoverse

Баннеры Genshin Impact 6.2

Молитвы события, как обычно, будут разделены на две половины. Новые персонажи будут доступны со старта версии 6.2, а затем нас ждут повторы баннеров Натлана.

  • с 3 по 23 декабря — Дурин и повторный баннер Венти, а также Ягода;
  • с 23 декабря по 13 января 2026 года — рераны Варесы и Шилонен.

Одновременно с этим в баннере оружия будет доступно сигнатурное снаряжение для персонажей — в том числе меч Athame Artis (для Дурина) и новый лук The Daybreak Chronicles (для Венти).

Фото: HoYoverse

Баффы старых героев

Разработчики также усилили ряд персонажей из Мондштадта, которые в основном выходили в начале игры и в актуальной мете стали слабее.

  • Сахароза;
  • Мона;
  • Кли;
  • Альбедо;
  • Венти;
  • Фишль;
  • Рэйзор;
  • Дурин.

Для активации усилений нужно, чтобы в активном отряде было минимум два героя из этого списка одновременно. Конкретные баффы станут известны позже.

Фото: HoYoverse

События Genshin Impact 6.2

Помимо продолжения основного сюжета в Нод-Крае, игроков ждёт задание легенд Дурина. Также по ходу версии будут открываться временные ивенты:

  • главный ивент будет связан с Натланом, за прохождение дадут новый 4-звёздочный лук;
  • обновлённый мультиплеер-режим пряток;
  • кооперативный режим с заврианами;
  • событие с подарками от Ли Бэня.

Также в музыкальном мини-режиме стали доступны новые композиции и мультиплеер, а в карточной игре «Священный призыв семерых» появятся новые карточки.

Фото: HoYoverse

Также разработчики показали промокоды на примогемы и ресурсы — их можно найти в материале ниже.

Материалы по теме
Промокоды Genshin Impact со стрима версии «Луна III» — по 300 примогемов бесплатно
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android