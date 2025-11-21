Что нужно знать про обновление 6.2 в Genshin Impact — детали со стрима «Луна 3»

Студия HoYoverse представила большое обновление «Луна III» для своей игры Genshin Impact. Подробности версии 6.2 разработчики раскрыли во время прямой трансляции.
Патч Genshin Impact 6.2 выйдет 3 декабря 2025 года и продлится шесть недель (до 14 января). Предзагрузка версии станет доступна 1 декабря.
Новые персонажи
С выходом новой версии игрокам станут доступны два героя:
- Дурин — пять звёзд редкости, элемент пиро (огонь), одноручное оружие. Мальчик-дракон из Мондштадта, который играет через пиро-реакции и имеет две версии ультимейта: одна наносит урон, вторая делает его саппортом;
- Ягода — четыре звезды, стихия анемо (воздух), стрелковое оружие. Помогает команде через реакцию Рассеивание, может наносить дополнительный урон и лечить союзников.
Дурина можно будет получить только в эксклюзивной молитве версии, Ягода будет доступна в обоих баннерах, а с обновления 6.3 появится в «стандарте».
Фото: HoYoverse
Баннеры Genshin Impact 6.2
Молитвы события, как обычно, будут разделены на две половины. Новые персонажи будут доступны со старта версии 6.2, а затем нас ждут повторы баннеров Натлана.
- с 3 по 23 декабря — Дурин и повторный баннер Венти, а также Ягода;
- с 23 декабря по 13 января 2026 года — рераны Варесы и Шилонен.
Одновременно с этим в баннере оружия будет доступно сигнатурное снаряжение для персонажей — в том числе меч Athame Artis (для Дурина) и новый лук The Daybreak Chronicles (для Венти).
Фото: HoYoverse
Баффы старых героев
Разработчики также усилили ряд персонажей из Мондштадта, которые в основном выходили в начале игры и в актуальной мете стали слабее.
- Сахароза;
- Мона;
- Кли;
- Альбедо;
- Венти;
- Фишль;
- Рэйзор;
- Дурин.
Для активации усилений нужно, чтобы в активном отряде было минимум два героя из этого списка одновременно. Конкретные баффы станут известны позже.
Фото: HoYoverse
События Genshin Impact 6.2
Помимо продолжения основного сюжета в Нод-Крае, игроков ждёт задание легенд Дурина. Также по ходу версии будут открываться временные ивенты:
- главный ивент будет связан с Натланом, за прохождение дадут новый 4-звёздочный лук;
- обновлённый мультиплеер-режим пряток;
- кооперативный режим с заврианами;
- событие с подарками от Ли Бэня.
Также в музыкальном мини-режиме стали доступны новые композиции и мультиплеер, а в карточной игре «Священный призыв семерых» появятся новые карточки.
Фото: HoYoverse
