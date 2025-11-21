Промокоды Genshin Impact со стрима версии «Луна III» — по 300 примогемов бесплатно

Разработчики Genshin Impact показали три новых промокода в рамках прямой трансляции обновления «Луна III» (версия 6.2).

Каждый код при вводе даёт по 100 примогемов и какой-то ресурс для развития персонажа.

Промокоды Genshin Impact со стрима 21 ноября:

1203Kuunrukous — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; Dragon1203Durin — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;

— 100 примогемов и 5 книжек опыта героя; GOGOCraftspeople — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Обычно коды работают не более двух дней, поэтому советуем ввести их как можно раньше.