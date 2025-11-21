Промокоды Genshin Impact со стрима версии «Луна III» — по 300 примогемов бесплатно
Поделиться
Разработчики Genshin Impact показали три новых промокода в рамках прямой трансляции обновления «Луна III» (версия 6.2).
Каждый код при вводе даёт по 100 примогемов и какой-то ресурс для развития персонажа.
Промокоды Genshin Impact со стрима 21 ноября:
- 1203Kuunrukous — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
- Dragon1203Durin — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
- GOGOCraftspeople — 100 примогемов и 50 000 моры.
Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Обычно коды работают не более двух дней, поэтому советуем ввести их как можно раньше.
Комментарии
- 21 ноября 2025
-
16:19
-
16:18
-
15:56
-
15:54
-
15:44
-
15:37
-
14:59
-
14:35
-
14:04
-
13:50
-
13:31
-
13:29
-
13:13
-
13:03
-
12:52
-
12:50
-
12:43
-
12:31
-
12:14
-
11:23
-
10:52
-
09:59
-
09:27
-
08:39
-
08:10
-
07:32
-
07:01
-
06:53
-
00:57
- 20 ноября 2025
-
22:24
-
22:13
-
21:49
-
20:57
-
20:49
-
20:26