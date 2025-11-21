Скидки
Вышел 16-й эпизод «Хроник русской революции» с Юрой Борисовым — сериал завершён

21 ноября в онлайн-кинотеатре START состоялась премьера 16-го эпизода сериала «Хроники русской революции». Таким образом, первый сезон исторического проекта официально завершён.

События шоу разворачиваются в период с 1905 по 1924 год, когда в России произошли несколько революций. Автором сериала выступил режиссёр Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи!»). Шоу уже называют самым масштабным проектом в послужном списке постановщика.

Главные роли в сериале сыграли Юра Борисов («Анора»), Никита Ефремов («Крутая перемена»), Евгений Ткачук («Роднина») и Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»). Будет ли второй сезон у «Хроник русской революции», пока неизвестно.

