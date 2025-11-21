Вышел трейлер драмы «Чума» с Джоэлом Эдгертоном — премьера 24 декабря

Компания Independent Film представила трейлер фильма «Чума». Драматический триллер выйдет в прокате 24 декабря.

Действие картины разворачивается в 2003 году. Главный герой — 12-летний Бен, которого отправляют в лагерь по водному поло. Там он становится свидетелем травли парня по имени Илай, который страдает от кожного заболевания акне. При этом дети утверждают, что он болеет чумой, а к нему нельзя приближаться. В один момент травля превращается в жестокую игру.

Главные роли в «Чуме» сыграли Джоэл Эдгертон («Воин»), Эверетт Бланк («Случайный выстрел») и Кенни Расмуссен («Работа над собой»). Режиссёром выступил Чарли Полингер, для которого триллер стал первой полнометражной работой.