По «Черепашкам-ниндзя» снимут новый фильм с живыми актёрами

По «Черепашкам-ниндзя» снимут новый фильм с живыми актёрами
Издание The Hollywood Reporter сообщило, что началась работа над созданием нового фильма по «Черепашкам-ниндзя». Разработкой картины занимается студия Paramount Pictures.

По данным издания, к созданию фильма хотят привлечь Нила Х. Морица — продюсера трилогии «Соник в кино». Студия хочет сделать картину с живыми актёрами, как раз в духе серии о синем еже.

Предыдущим полнометражным фильмом про супергероев-черепах с живыми актёрами была лента «Черепашки-ниндзя 2» от продюсера Майкла Бэя («Трансформеры»). Картину низко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 38% свежести от обозревателей и 47% от зрителей. Фильм также не получил успеха в мировом прокате, собрав $ 245 млн при бюджете в $ 135 млн.

