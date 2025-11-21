BetBoom Team выбила Tundra Esports с PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Tundra Esports встретилась с BetBoom Team в первом раунде нижней сетки плей-офф на PGL Wallachia Season 6 по Dota 2. По итогам матча команда Ивана Pure~ Москаленко уступила оппоненту со счётом 1:2 и вылетела из турнира.
Dota 2. PGL Wallachia Season 6 . Раунд 1 (нижняя сетка)
21 ноября 2025, пятница. 13:10 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 1
Tundra Esports
Коллектив Ильи Kiritych Ульянова вышел в следующий тур чемпионата. Следующим соперником BetBoom Team станет проигравший из пары PARIVISION/Team Spirit. Их встреча началась в 17:00 мск.
Игровой день также продолжат OG vs Team Liquid. Матч пройдёт в 20:00 мск.
PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября в Бухаресте, Румыния. Команды борются за призовой фонд в $ 1 млн.
