В PS Store стартовала распродажа «Чёрная пятница» со скидками на игры и PS Plus

В PS Store стартовала большая распродажа Black Friday («Чёрная пятница»). Она продлится с сегодняшнего дня до 5 декабря.
Скидки распространяются не только на эксклюзивы минувших лет, но и на актуальные проекты 2025 года, такие как Silent Hill f, Dying Light: The Beast и Borderlands 4.
Самые интересные предложения:
- Silent Hill f — 2414 лир (около 4500 рублей);
- Dying Light: The Beast — 2799 лир (около 5200 рублей);
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — 2414 лир (около 4500 рублей);
- Clair Obscur: Expedition 33 — 1399 лир (около 2600 рублей);
- Split Fiction — 1440 лир (около 2685 рублей);
- Borderlands 4 — 2320 лир (около 4300 рублей);
- Assassin's Creed Shadows — 1679 лир (около 3130 рублей);
- Death Stranding 2: On The Beach — 2586 лир (около 4820 рублей);
- EA SPORTS FC 26 — 1449 лир (около 2700 рублей).
Снижение цен также коснулось годовой подписки PS Plus. Версия Deluxe стоит 2858 лир (примерно 5,3 тыс. рублей) и Extra — 2733 лиры (примерно 5,5 тыс. рублей).
