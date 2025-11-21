В PS Store стартовала распродажа «Чёрная пятница» со скидками на игры и PS Plus

В PS Store стартовала большая распродажа Black Friday («Чёрная пятница»). Она продлится с сегодняшнего дня до 5 декабря.

Скидки распространяются не только на эксклюзивы минувших лет, но и на актуальные проекты 2025 года, такие как Silent Hill f, Dying Light: The Beast и Borderlands 4.

Самые интересные предложения:

Снижение цен также коснулось годовой подписки PS Plus. Версия Deluxe стоит 2858 лир (примерно 5,3 тыс. рублей) и Extra — 2733 лиры (примерно 5,5 тыс. рублей).