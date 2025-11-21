Скидки
В Battlefield 6 нашли отсылку на культовую сцену из «Во все тяжкие»

В Battlefield 6 нашли отсылку на культовую сцену из «Во все тяжкие»
Аудио-версия:
Игрок в Battlefield 6 нашёл в шутере отсылку к культовому сериалу «Во все тяжкие». Пользователь с ником Defora опубликовал интересную деталь на форму Reddit.

Речь идёт о новой карте новой карте Eastwood, которая появилась в игре вместе с последним обновлением. Игрок указал точку на карте, где находится тот самый дом Хайзенберга, с пиццей на крыше и бассейном. Чтобы увидеть отсылку, нужно забраться на крышу здания.

Фото: Defora

Дом отсылает к культовому моменту из второго эпизода третьего сезона «Во все тяжкие». Именно там главный герой в ярости кидает пиццу на крышу дома. Сцена стала популярной, ведь исполнитель главной роли Брайан Крэнстон смог закинуть пиццу с первого дубля.

Видео доступно на YouTube-канале d07c0m. Права на видео принадлежат AMC.

Большое обновление для Battlefield 6 вышло 17 ноября. Помимо карты в Южной Калифорнии, в шутер добавили дробовик DB-12, револьвер M357 Trait Sidearm и временный режим Sabotage. Кроме того, в игре появился новый бонусный путь для боевого пропуска — The California Resistance, через который, в том числе, открывается различное оружие.

