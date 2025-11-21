Скидки
Жуткие аниматроники — на постерах хоррора «Пять ночей с Фредди 2»

Жуткие аниматроники — на постерах хоррора «Пять ночей с Фредди 2»
Студия Blumhouse представила жуткие постеры с персонажами из хоррора «Пять ночей с Фредди 2». На них изображены аниматроники, которые будут нападать на главных героев в предстоящем фильме ужасов.

Фото: Blumhouse

«Пять ночей с Фредди 2» продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернётся спустя год после финала первой части.

Фильм ужасов выйдет в мировом прокате 5 декабря. Главные роли вновь сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры»), Элизабет Лэил («Однажды в сказке») и Пайпер Рубио («Ради всего человечества»). Одного из аниматроников озвучит звезда серии фильмов «Трансформеры» Меган Фокс. Режиссёром сиквела выступит постановщик оригинала Эмма Тамми.

