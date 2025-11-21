Скидки
Фильм «Злая. Часть 2» собрал рекордные $ 30 млн на предпоказах

Сборы фильма «Злая. Часть 2» достигли $ 30,8 млн на предпоказах. Такой показатель стал рекордным для предварительных показов в 2025 году.

Предыдущим рекордсменом был «Супермен» Джеймса Ганна — он собрал $ 22,5 млн ещё до выхода в мировом прокате. Учитывая, что сказочной картине прогнозируют $ 180 млн за первые выходные, лента может стать самой прибыльной в 2025 году.

«Злая. Часть 2» выйдет в мировом прокате 21 ноября. В продолжении проекта ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе. Главные роли вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).

Как критики оценили новую часть «Злой»:
«Меньше волшебства»: критики оценили картину «Злая. Часть 2» ниже первого фильма
