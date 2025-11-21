Скидки
Пятая серия «Из многих» от автора «Во все тяжкие» выйдет на два дня раньше

Аудио-версия:
Звезда сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие» Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») сообщила, что пятый эпизод проекта выйдет на два дня раньше заявленной даты. Премьера эпизода состоится 26 ноября на стриминговом сервисе Apple TV.

Пятая серия получила название Got Milk («Есть молоко»). Перенос премьеры серии объявлен из-за праздничных выходных в честь праздника День благодарения, который состоится в США 27 ноября.

«Из многих» рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. Главные роли в сериале, помимо Сихорн, исполняют Каролина Выдра («Доктор Хаус») и Карлос Мануэль Весга («Пабло Эскобар, хозяин зла»). Создателем шоу выступает Винс Гиллиган, автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

Каким получился сериал «Из многих»:
Новый шедевр автора «Во все тяжкие»: почему стоит смотреть сериал «Из многих»
