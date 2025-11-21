Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В пятом сезоне «Очень странных дел» будет самая жестокая смерть во всём сериале

В пятом сезоне «Очень странных дел» будет самая жестокая смерть во всём сериале
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Times взяло интервью у создателей сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов. Они рассказали о финальном сезоне проекта.

По словам шоураннеров, пятый сезон получился менее жестоким, чем четвёртый. При этом фанатов ждёт самая впечатляющая смерть одного из персонажей за всю историю сериала.

Пятый сезон не такой жестокий, как четвёртый, но в нём самая жестокая смерть одного из персонажей за всю историю сериала.

Финальный сезон «Очень странных дел» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января. Сюжет продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.

О другом популярном проекте Netflix:
Каким получился «Ведьмак» без Генри Кавилла: обзор четвёртого сезона
Каким получился «Ведьмак» без Генри Кавилла: обзор четвёртого сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android