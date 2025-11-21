В пятом сезоне «Очень странных дел» будет самая жестокая смерть во всём сериале

Издание The Times взяло интервью у создателей сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов. Они рассказали о финальном сезоне проекта.

По словам шоураннеров, пятый сезон получился менее жестоким, чем четвёртый. При этом фанатов ждёт самая впечатляющая смерть одного из персонажей за всю историю сериала.

Финальный сезон «Очень странных дел» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января. Сюжет продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.